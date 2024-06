Corriere scomparso sull'Amiata, si indaga per omicidio e sequestro. Si cerca il corpo

Nell'indagine sulla scomparsa del corriere Nicolas Matias Del Rio e del carico di borse Gucci da 500.000 euro, la procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e sequestro di persona. I carabinieri stanno cercando il corpo in una casa vacanze sull'Amiata. Tre persone sono già in carcere: Klodjan Gjoni, albanese, e i turchi Ozgur Bozkurt e Kaia Emre, accusati di rapina e danneggiamento. Due nuovi indagati sono Niko Gjoni, padre di Klodian, e Zindan Bozkurt, parente di Ozgur. L'inchiesta si è accelerata dopo che Klodjan Gjoni, fermato a Ciampino, ha rivelato dettagli. Gjoni aveva attirato Del Rio con una scusa per poi, insieme ai complici, aggredirlo, rubargli il carico e incendiare il furgone per coprire le tracce. Si sospetta che Del Rio possa essere stato ucciso vicino ad Arcidosso, dove i carabinieri stanno ispezionando una villetta e i terreni circostanti.