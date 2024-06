Forza Italia Empoli: "4mila volte grazie a chi ha creduto in Campinoti e nella coalizione"

In attesa del ballottaggio dal quale uscirà il nuovo sindaco di Empoli vogliamo dire grazie a chi ha avuto fiducia in noi. Una dedica a tutti i 4mila empolesi che hanno voluto e creduto in Simone Campinoti e nella sua coalizione. 4mila volte grazie per aver scelto il nostro progetto per Empoli, 4mila volte grazie per non aver creduto a chi ci dipingeva come criminali corrotti e usurpatori, per aver scelto chi veramente si è candidato per costruire una Empoli migliore, per aver scelto chi privilegia il Fare e ha coraggio di confrontarsi senza nascondersi dietro le carte bollate. Ma soprattutto grazie a chi ha capito, e sono tantissimi, che si corre per un ideale, un progetto per costruire e non per distruggere. Grazie a tutti i 4mila cittadini che hanno capito che non siamo il male assoluto e per questo, non ce lo vogliano alcuni, continueremo ad esserci per Empoli e perché siamo dalla parte giusta. E, a chi crede di averci annientato, diciamo che per 4mila motivi continueremo a esserci.

Samuele Spini e Nicola Nascosti, Forza Italia Empoli