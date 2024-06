Addio a Giuseppe Galluzzo, per mezzo secolo protagonista dell'artigianato nel Cuoio

Il mondo dell'artigianato del comprensorio del cuoio perde uno dei protagonisti della sua ascesa nello scorso secolo. Ieri alle 13.30 all'ospedale di Careggi a Firenze è morto Giuseppe Galluzzo, 70 anni, originario di Aragona nell'Agrigentino ma da una vita trapiantato a San Romano di Montopoli. Per 50 anni si è dedicato alla calzatura e al cuoio, nell'ex Tacchificio Ennepi, adesso con la denominazione Nuova Ennepi. In questa azienda ha lavorato con i fratelli e i parenti, passando il testimone alla figlia e al genero. Lascia due figlie, Valentina e Manuela, i tre fratelli Enzo, Giovanni e Stella, e due nipotini che adorava. Una malattia in 5 mesi lo ha consumato fino all'epilogo di questo weekend. "Un padre esemplare e un nonno affettuoso", commentano dalla famiglia. La salma sarà esposta dalle 16 di oggi alla cappella della Misericordia di San Romano in via Matteotti. Domani i funerali alle 10 al Santuario di San Romano.