Muore a 66 anni per una sospetta infezione da legionella, la moglie ricoverata in condizioni critiche

Un uomo di 66 anni, Lido Tanganelli, residente a Casalguidi nel comune di Serravalle Pistoiese, è deceduto a causa di una sospetta infezione da legionella, che avrebbe provocato una polmonite fulminante. L'Asl Toscana centro ha confermato che è in corso un’indagine epidemiologica per determinare le cause dell'infezione. La moglie, secondo quanto riportato dall'edizione locale de Il Tirreno, è stata ricoverata in condizioni critiche. Dopo un primo ricovero in terapia subintensiva all'ospedale San Jacopo di Pistoia, è stata trasferita nel reparto di malattie infettive, dove le sue condizioni sono attualmente stabili. Il decesso dell’uomo è avvenuto mercoledì scorso, dopo che i vicini, preoccupati per il prolungato isolamento della coppia e la loro auto parcheggiata, hanno chiamato i soccorsi.