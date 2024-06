Scoprire la pelle con il tatto, Masoni inaugura "ToccaMi" la nuova mostra sensoriale

"Il tatto è il primo senso che sviluppiamo alla nascita, il primo che ci viene donato e l’ultimo che lasciamo". Così si apre la nuova mostra "ToccaMi" a cura della Masoni Industria Conciaria a Santa Croce sull’Arno: l’esposizione, nello spazio "Menouno studium" e visitabile dal 1 luglio, è un viaggio attraverso il tatto che il visitatore compie a tratti bendato, per cogliere le superfici, le forme, la morbidezza o la ruvidità delle pelli e non solo.

Oggi lunedì 17 giugno l’inaugurazione alla presenza del neo eletto sindaco Roberto Giannoni e della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Santa Croce e Staffoli Laura Cascianini. Tema prioritario, afferma l’amministratore delegato Fabrizio Masoni, sono i giovani e le scuole, a cui la mostra si rivolge con visite a partire da settembre. Sottolineata dall’azienda l’importanza di iniziative simili, "a prima vista sembrano estranee al mondo delle pelli, in realtà sono fondamentali per gettare i semi per il futuro di questo settore: aprendo le porte della conceria ai giovani e ai giovanissimi, Masoni intende suscitare la curiosità e l’interesse necessari al formarsi di nuove leve, di cui il comparto avrà sempre più bisogno".

"Uno spazio espositivo nuovo che permetterà a tanti ragazzi di uscire dalle mura scolastiche ed entrare nel territorio per conoscerlo e soprattutto riconoscerlo come trampolino per il loro futuro" ha detto la dirigente scolastica Cascianini, "questa è la prima inaugurazione alla quale presenzio con la fascia da sindaco e sono particolarmente emozionato perché è avvenuta proprio in una conceria - ha aggiunto Giannoni - e oltretutto per un’iniziativa rivolta e dedicata ai santacrocesi e in modo particolare ai suoi giovanissimi cittadini".

Proprio sulla principale produzione di Santa Croce e del comprensorio, viene ribadita la volontà della creazione di un futuro "Museo del cuoio", "ci vorrà tempo - ha detto ancora il sindaco - spero che anche tramite le associazioni di categoria e le concerie potemmo realizzarlo, per tramandare la cultura della pelle alle generazioni successive".

"ToccaMi", la mostra

Gli ospiti sono stati accompagnati nel percorso che, partendo dalle pelli di Masoni, si snoda in attività e stimoli tattili. La nuova esposizione, con installazioni e sezioni audio video curate dall’agenzia 16Dee, è il proseguo naturale della precedente, spiegano da Masoni, dal titolo "Il Colore (non) è un’opinione", che ha permesso di osservare il mondo della conceria dal punto di vista visivo. Adesso è appunto il tatto il senso protagonista: al via con una cabina nella quale entrare bendati, alla scoperta del suo interno. Segue una collezione di borse iconiche dall’archivio Masoni e un percorso sensoriale. Tanti i temi affrontati con una serie di oggetti, dalla sensibilizzazione alle sezioni in braille, con giochi e libri, fino alla creatività con un pianoforte, un angolo dedicato all'uncinetto e al ricamo e varie attività interattive. Il tutto in un percorso che invita ad utilizzare le mani per osservare.

Margherita Cecchin