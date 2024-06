Si separano le strade dell'Abc e di Alessandro Pucci. Il saluto ed il ringraziamento della società

Dal 2019 al 2024. Cinque stagioni da assoluto protagonista con la maglia gialloblu, culminate con la promozione in serie B Interregionale e con la successiva salvezza. Ma anche per le storie più importanti, arriva sempre il momento dei saluti. Ed è esattamente questo il momento della storia tra l’Abc Castelfiorentino e Alessandro Pucci.

Dopo una magnifica avventura, segnata da momenti belli e da altri più difficili, ma che senza ombra di dubbio resterà indelebile nella storia del sodalizio castellano, Alessandro Pucci lascia la maglia n.5, quella con cui ha letteralmente guidato l’Abc prima in C Gold e poi in B Interregionale.

"Lascio Castello dopo cinque stagioni nelle quali, oltre alle soddisfazioni sul campo, che sono state molte, ho avuto la fortuna di conoscere un gruppo di amici veri con i quali, si sa, è sempre più facile e bello affrontare le sfide. La conquista della serie B della scorsa stagione, dopo anni ai vertici della C Gold, resterà uno dei ricordi più belli della mia “carriera” cestistica.

Mi sono reso conto, però, che avevo bisogno di nuovi stimoli per provare a giocare qualche altro anno al massimo delle mie possibilità e sono giunto a questa decisione non senza difficoltà. Ci tengo veramente a ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, dai compagni, agli staff, alla società, a tutti coloro che sono venuti a vederci al palazzetto. Spero di aver lasciato a Castello qualcosa di positivo, sicuramente lo è quello che l’Abc ha lasciato a me e che mi porterò per sempre dentro".

La società saluta e ringrazia Alessandro per il suo lungo percorso in maglia gialloblu, ed in particolare per la serietà e l’impegno sempre profusi nei suoi cinque anni a Castelfiorentino. Un giocatore dall’indiscusso talento ma, prima ancora, una persona alla quale l’Abc resterà sempre legata, nella consapevolezza che i legami fuori dal campo proseguiranno oltre le maglie ed oltre i colori.

Fonte: Abc Castelfiorentino