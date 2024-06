Tre medaglie per Siragusa ai campionati toscani a Siena

Poker di medaglie per il marciatore pluricampione internazionale Gianni Siragusa, ai campionati toscani individuali senior-masters al campo scuola di Siena.

Le prime tre medaglie arrivano il sabato cominciando dall'argento nel getto del peso, proseguendo dopo un'ora con l'unico salto d'oro nel lungo, e dopo mezz'ora arriva anche l'argento nel lancio del giavellotto perdendo l'oro per pochi centimetri e 4 lanci nulli.

Nella giornata di domenica per Siragusa arriva anche il 18imo titolo toscano iridato consecutivo , nella prova dei 3000mt.di marcia in pista, ed è record per un atleta.

Queste quattro medaglie vanno ad arricchire ancor di più il medagliere personale con ben oltre 700 attaccate in bacheca tra regionali nazionali europei e mondiali.