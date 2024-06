A Cerreto Guidi torna la Festa della Musica

Torna la Festa della Musica, come ogni anno, venerdì 21 giugno organizzata dall'associazione musicale "Muzika APS- MMI Toscana" diretta da Mirco Dimitrio. L'appuntamento europeo è patrocinato dal Comune di Cerreto Guidi.

Dalle ore 18:00 nei tre palchi (uno presso la palazzina dei cacciatori, uno presso la biblioteca Emma Perodi mentre il terzo sarà in piazza Dante Desideri) tante allieve e tanti allievi suoneranno singolarmente e con le band, per un pomeriggio e un dopocena da vivere a suon di musica per festeggiare tutti insieme l’arrivo dell’estate.

Come lo scorso anno sono attese oltre 500 persone, per questa ragione verrà chiuso il centro storico.

Ricordiamo altri eventi di questa estate di Muzika Aps, di cui questa festa rappresenta quello conclusivo : Il 9 giugno si è tenuta “Musica a Santa Croce” in collaborazione con il Rotary Club di Santa Croce sull'Arno e la Sband, dove i ragazzi della scuola si sono esibiti, qualcuno anche in collaborazione con la Sband del Rotary Club mentre 15 giugno si sono tenuti i saggi finali della sede di Montelupo fiorentino in collaborazione con il “Circolo il Progresso” .

Sempre in collaborazione con il Circolo “Il Progresso” ed il prezioso contributo della famiglia Pagliai in ricordo di Erberto da settembre partirà il “Coro TNT” a Montelupo fiorentino, un coro a partecipazione gratuita, seguito didatticamente da Muzika APS.

Per informazioni è possibile chiamare il numero telefonico 320 3317817, oppure scrivere a centromitoscana@gmail.com, o collegarsi al sito www.muzika-aps.it.

Fonte: Ufficio Stampa