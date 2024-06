Alluvione Campi Bisenzio, la Caritas diocesana distribuisce 200mila euro

Quasi 200 mila euro sono stati raccolti dalla Caritas diocesana di Firenze e distribuiti da gennaio ad oggi a 77 famiglie e ad un'attività commerciale di Campi Bisenzio (Fi) che hanno subito gravi danni dall'alluvione del 2 novembre 2023.

A contribuire con generosità, per una cifra complessiva di 198.857 Euro, sono state grandi o piccole aziende, fondazioni, parrocchie, associazioni, scuole, palestre e singole persone che non hanno dimenticato la devastazione, soprattutto di alcuni quartieri come quello della parrocchia del Sacro Cuore, e la disperazione di tanti.