Beccato coi biscotti rubati morde chi lo aveva scoperto: minore denunciato

Ieri pomeriggio, poco dopo le 18.00, gli addetti alla vigilanza della merce di un supermercato in piazza Leopoldo a Firenze avrebbero sorpreso un 16enne di origine straniera con due confezioni di biscotti rubate (poco meno di 5 euro di valore commerciale) infilate nelle tasche della giacca.

Il giovane, richiamato all’ordine, non avrebbe però preso bene la cosa prendendo a morsi la donna e l’uomo che gli avevano appena chiesto spiegazioni sul gesto.

È dovuta così intervenire subito la Polizia di Stato: il giovane è stato sottoposto a fermo per identificazione, denunciato per il reato di tentata rapina impropria e infine riaffidato dagli agenti ai propri genitori.

Nella vicenda sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra donna, dipendente del supermarket, che, nel cercare di calmare il ragazzo, sarebbe a sua volta stata colpita da quest’ultimo con un calcio a un braccio.

L’uomo, morso invece sul petto, è finito in ospedale per le cure del caso. Il minore potrebbe anche rischiare ora un’accusa per lesioni personali.