Corona Sunsets Sessions, tappa di luglio a Firenze

Corona, brand di eccellenza AB InBev, è pronta ad animare le calde giornate estive con le Corona Sunsets Sessions, tre eventi ad ingresso gratuito che prendono vita a partire dal tramonto. Ecco le date da non perdere: il 30 giugno al Gota Beach di Trani, il 7 luglio al Beky Bay di Igea Marina (RN) e il 12 luglio all’Ultravox di Firenze. Le Corona Sunsets Sessions sono eventi unici nel loro genere, ideati per vivere un’esperienza irripetibile e godersi al meglio il proprio aperitivo con Corona: un’atmosfera di relax, un momento di disconnessione dalla routine quotidiana con i propri amici in compagnia di musica dal vivo, coinvolgenti e divertenti attività e l’immancabile birra Corona, disponibile anche nella sua versione analcolica, Corona Cero.

Nel corso di ogni data, il pubblico si immergerà completamente nella vibrante atmosfera che solo Corona può offrire, in cui musica e socialità si fonderanno per creare un’esperienza di aperitivo unica e memorabile.

Gli appuntamenti con Corona Sunsets Sessions proporranno music corner con musica dal vivo e DJ set, e tante altre sorprese: photo opportunities, fantastici gadget come spillette, bandane, shopper e cappellini e, per sfoggiare un trucco adatto all’occasione, ci sarà un angolo dedicato al face painting disponibile per tutti.

Protagonista assoluta delle Corona Sunsets Session sarà la nuova Corona Cero, giunta in Italia lo scorso marzo, e i cui elementi distintivi saranno presenti tra gli allestimenti del locale e nelle attività proposte. Corona Cero è la nuova birra analcolica di AB InBev giunta in Italia a marzo che, pur mantenendo il gusto rinfrescante e inimitabile di Corona Extra, si rivolge a coloro che sono alla ricerca di un’opzione senza alcol, prodotta con 100% ingredienti naturali* e di qualità. Perfetta per l’aperitivo con gli amici, Corona Cero si gusta al meglio fresca con uno spicchio di lime.

Tutti i dettagli sugli eventi, sulla lineup e sulle attività, sono su: https://corona-extra.it/eventi