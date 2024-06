Empoli per i giovani: le proposte di Mantellassi, dall'ex cinema La Perla all'EcoPark

Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra per Empoli, ribadisce le proposte del suo programma per i giovani e le giovani empolesi.

"Empoli deve essere una città dove i giovani siano protagonisti. In particolare la fascia 14-18 ha bisogno di nuovi spazi di aggregazione e socialità. Abbiamo scritto nel nostro programma molte proposte che sono rivolte alle giovani e ai giovani empolesi, perché dobbiamo creare le condizioni affinché la città offra loro più possibilità per studiare, fare sport, lavorare, iniziare un’attività, trovare spazi comuni dove confrontarsi e luoghi dove fare musica.

Abbiamo quindi proposto di creare all’Ecopark spazi interamente dedicati a loro con coworking e spazi dove poter lavorare, studiare e confrontarsi. All’ex cinema La Perla ci saranno spazi ibridi per servizi culturali e per fare musica dal vivo. Il nuovo palazzetto dello sport e la nuova palestra serviranno per aumentare le attività sportive in città. Vorremmo anche rafforzare l’esperienza positiva della Consulta degli studenti e promuovere nelle scuole momenti di educazione all’affettività e alla sessualità.

Bisogna però pensare anche a creare le condizioni affinché il nostro territorio offra possibilità professionali interessanti, perché solo così un giovane può crescere e pensare al proprio futuro. Non possiamo permetterci di far scappare chi può sostenere la società. Quindi sviluppo, attrazione investimenti e innovazione sono necessari e indispensabile per far crescere una città e al contempo mantenere in città forze ed energie giovani.

Al contempo ci dobbiamo prendere cura anche dei giovani che hanno più difficoltà a trovare lavoro, i cosiddetti Neet, con un servizio che li indirizzi sia per la formazione professionale che per la ricerca di un impiego. Bisogna anche pensare all’emergenza affitti, attivando misure per favorire l’accesso ai più giovani con particolari forme di garanzia e fideiussioni. Anche gli eventi giocano un ruolo fondamentale nella vita dei giovani: una città viva, con ampie offerte culturali e musicali, è più attrattiva e piacevole.

Insomma - conclude il candidato - vogliamo che Empoli sia una città per giovani, perché scommettere sui giovani vuol dire garantirsi il futuro".

Fonte: Ufficio Stampa