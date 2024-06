Guazzini: "Serena per il percorso coerente, nonostante il risultato"

Tutti sanno che dal 2019 al 2024, è stata la lista civica CambiaMenti, inizialmente rappresentata da due consiglieri e successivamente solo da me, che ha condotto l'opposizione più decisa e costante alla maggioranza, in particolare al sindaco Giglioli. Durante la legislatura, ho spesso collaborato con altre forze di opposizione presenti in Consiglio Comunale, come Lega e Forza Italia, che hanno frequentemente aderito a mozioni e interpellanze preparate soprattutto da me come io ho aggiunto il mio consenso su questioni cruciali per la comunità sollevate in particolare dal gruppo della Lega. Altini si è quasi sempre distinto per la sua semplice adesione e per la sua scarsa assenza di iniziativa.

È sulla scorta di questa esperienza che nel 2023 è emersa l'idea di un progetto basato sulla collaborazione delle forze di opposizione presenti in Consiglio Comunale, libere da vincoli ideologici, per costruire un programma condiviso a livello locale e finalmente realizzare l’alternanza di governo. L’obiettivo era individuare un candidato a sindaco veramente civico, senza appartenenze partitiche, competente e non legato al sistema di governo locale, profilo che abbiamo trovato in Lucio Gussetti.

Come tutti anche sanno, a progetto oramai in dirittura d’arrivo e prossimo alla presentazione pubblica, nel marzo di quest’anno Michele Altini si è sfilato senza spiegazioni per candidarsi come sindaco per i partiti di centrodestra. Il Comitato Elettorale Vita Nova, composto da persone provenienti da diverse esperienze politiche, unite dall'obiettivo comune di creare una vera alternativa al sistema di potere locale e garantire un cambiamento, ha deciso unanimemente di proseguire nel progetto iniziale.

È inutile nasconderlo: il risultato delle urne non è stato all’altezza delle nostre aspettative anche se non posso passare sotto silenzio il grande ascolto per il nostro progetto e un numero straordinario di preferenze, per me personalmente e per noi tutti, segno di radicamento con il territorio più di ogni altra lista. Soprattutto, sono rimasta fedele fino in fondo al percorso politico iniziato nel 2018, che ha sempre avuto come obiettivo principale il cambiamento del sistema di potere locale.

Ho quindi logicamente sostenuto Lucio Gussetti anche nel suo tentativo in extremis di apparentamento con le liste di Altini, perché Lucio ci aveva garantito che avrebbe accettato solo nel rispetto di condizioni ben precise che salvaguardassero i nostri valori, la nostra pluralità ideale e un margine effettivo di azione politica in caso di vittoria. Condivido perciò la sua decisione, e nostra collettiva, di non procedere oltre vista la totale indisponibilità di Altini di fornirci tali garanzie.

Sul piano personale sono quindi serena e mi sento di aver svolto, ancora una volta, il lavoro che i nostri elettori ci hanno chiesto, impegnarsi fino alla fine per l’alternanza politica e il cambiamento.

Serenità che purtroppo manca ad altri ex compagni di viaggio che si stanno avvitando in sterili e incomprensibili polemiche. Sono pure curiosa di vedere che faranno i "compagni" di Filo Rosso, che in questa campagna elettorale mi hanno spesso preso di mira invece di occuparsi delle centinaia di cose da migliorare per i nostri cittadini. Mi auguro che nel prossimo Consiglio Comunale costoro facciano un'opposizione forte almeno come quella che ho condotto io, spesso e volentieri da sola.

Manola Guazzini, Vita Nova