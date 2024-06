Le opere di Cosimo I tra Fucecchio e Cerreto, progetto promosso dalla Regione

Un itinerario di visite guidate al sistema di interventi realizzati da Cosimo I intorno alla metà del XVI secolo, tra i quali la costruzione del Ponte di Cappiano, la regolamentazione delle acque del Padule di Fucecchio e la costruzione della Villa di Cerreto Guidi. E’ questo il cuore del progetto promosso dal Comune di Fucecchio e scelto dalla Regione Toscana tra quelli presentati nell’ambito delle Celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici e Giorgio Vasari.

Il progetto prevede visite storico-artistiche e naturalistiche condotte attraverso le più monumentali e diverse realizzazioni volute da Cosimo I nel Valdarno inferiore, mettendone in risalto le connessioni funzionali e la strategia di costruzione della Toscana come stato assolutistico d’età moderna. Nel dettaglio, la visita inizierà con il ritrovo e la sosta al Ponte di Cappiano, di cui verranno illustrate l’origine, la storia e le caratteristiche. Da qui i partecipanti saranno trasferiti presso il Casotto del Sordo, al margine occidentale del Padule di Fucecchio, dove potranno provare l’esperienza di un’escursione sui tradizionali barchini per osservare le particolarità ambientali, faunistiche e floristiche dell’area umida.

Ultimo step sarà quello alla Villa Medicea di Cerreto Guidi, per una visita guidata al monumento, oggi patrimonio dell’UNESCO, e alle collezioni del museo. L’itinerario, per massimo 25 partecipanti, prenderà il via a partire dal mese di settembre. Al termine, l’iniziativa resterà un’offerta turistica stabile e replicabile da parte di associazioni e di operatori turistici privati.

La fattibilità del progetto, il cui coordinamento sarà a carico del Comune di Fucecchio attraverso il Museo Civico e Diocesano e il Servizio cultura e turismo, sarà garantita dai diversi partner, sia pubblici che privati, coinvolti per le loro proprie competenze ed esperienze specifiche di tipo tecnico-organizzativo, turistico e culturale.

Ieri nella sede della Regione Toscana, la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, insieme alla direttrice della Biblioteca Comunale "I. Montanelli, la dottoressa Lisa Sciagrà, hanno partecipato all'incontro promosso dal presidente Eugenio Giani per definire gli aspetti organizzativi e il coordinamento dei vari eventi.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa