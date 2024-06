Nuova vita per via Borgovecchio con il Pnrr: lavori in partenza a Staggia Senese

Pronto a partire l’intervento di riqualificazione di via Borgovecchio a Staggia Senese. Un investimento complessivo di 506.000 euro finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con la consegna formale dei lavori, avvenuta ieri 17 giugno, si apre la fase di cantiere. I lavori prenderanno il via nei prossimi giorni e porteranno al recupero e alla valorizzazione di una strada storica del borgo di Staggia, in continuità con la riqualificazione che ha già interessato Piazza Grazzini.

L’intervento in questione riguarderà tutta la via, per una superficie complessiva di 1150 metri quadri. Il progetto prevede il rifacimento del piano viabile e di tutto quanto lo caratterizza, con pavimentazione in pietra e l’uso di materiali e arredi in grado di valorizzare la strada garantendo qualità e fruibilità degli spazi, in armonia con il contesto circostante. L’intervento porterà al rifacimento della pubblica illuminazione e della rete fognaria, oltre che degli altri sottoservizi in collaborazione con gli enti gestori.

I lavori di riqualificazione di via Borgovecchio procederanno per fasi e il primo tratto interessato sarà quello che parte da piazza Grazzini. Per consentire i lavori la strada sarà chiusa al transito in base all’avanzamento del cantiere.

"È un percorso che prosegue – spiega l’amministrazione - Un’operazione complessiva di cui fanno parte i lavori già realizzati sull’area di via della Pace e su piazza Grazzini e che adesso si completa con la riqualificazione di via Borgovecchio". Sono circa 1 milione di euro le risorse intercettate con il PNRR per avviare il recupero e la sistemazione del centro di Staggia, possibile in virtù dei lavori in corso per la realizzazione della variante.

Fonte: Comune di Poggibonsi