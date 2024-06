Socialisti Santa Croce: "Coalizione Bucci non ha funzionato, corpo elettorale rancoroso"

I socialisti del comune di Santa Croce sull'Arno ringraziano i candidati presentatisi alle elezioni, per l'opportunità avuta nella conoscenza reciproca e nella energia positiva che è stata trasmessa in tutti questi giorni di campagna elettorale.

C'è profonda amarezza tra noi socialisti.

C'è amarezza per aver sostenuto ed indicato molte volte, già durante e dopo i primi contatti tra le forze che si opponevano alla crescita della destra, strade di cambiamento dell'approccio politico elettorale atto a contrastare il malcontento nell'opinione pubblica locale....ma tant'è, mai condivise né ascoltate.

Strade di cambiamento di paradigma culturale, atto ad essere percepito come novità politica positiva, come fine di una egemonia, con accordi palesi, tesi ad indicare la wualità e la pari dignità dei partiti della coalizione che appoggiava la candidata sindaco Bucci ...rispettosi, comunque e soprattutto, degli obiettivi delle forze della coalizione in essere.

Il tutto per dare segnali più efficaci ed innovativi al corpo elettorale che, incentivando l'interesse a partecipare, potesse avvertire così una risposta diversa dal consueto schema elettorale, sempre sottoposto al gioco perverso delle preferenze.

Un corpo elettorale spesso rancoroso, carico di malcontento palese, spesso qualunquista ed affascinato dall'effimero voto contro, voglioso di conversione.

La coalizione purtroppo non ha funzionato, con atteggiamenti anche palesemente controproducenti e volutamente avversi a candidati socialisti.

Ci poniamo ora, nell'amarezza del risultato, a dover scegliere un periodo di riflessione politica, con coscienza critica sul futuro ed anche con un filo di rispetto per l'esito elettorale avvenuto.

Fonte: Unione Comunale Socialista Santa Croce Staffoli