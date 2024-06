Sorpreso tassista abusivo alla stazione di Pistoia, sanzionato

Trovato alla guida mentre svolgeva il servizio di taxi, in assenza della licenza. Per questo un uomo è stato sanzionato dalla polizia di Pistoia e il mezzo è stato sequestrato. È successo alla stazione ferroviaria di Pistoia dove, nella serata di domenica 16 in considerazione dello sciopero del personale dipendente del comparto ferroviario, gli agenti hanno svolto presidio e controlli. Insospettiti dall'atteggiamento del conducente di un'auto, approfittando di una violazione al codice della strada, hanno fermato il veicolo.

Dagli approfondimenti è subito emerso che il conducente, 40enne italiano residente in Campania, stava svolgendo servizio taxi in assenza della relativa licenza. Secondo quanto ricostruito, era infatti intento a trasportare dietro compenso alcuni viaggiatori in un altro comune della Toscana. Ai sensi del codice della strada è dunque scattata la sanzione amministrativa, prevista da 1.812 euro a 7.249 euro e per non aver avuto con sé la patente durante la guida. Il mezzo è stato inoltre sottoposto a sequestro amministrativo.