Vivi Fortezza a Siena: dj Ralf, Lucio Corsi ed Emmanuelle

Il palco principale di Vivi Fortezza 2024 è pronto a ospitare dj Ralf, Lucio Corsi ed Emmanuelle. Dal 21 al 23 giugno, si esibiranno nel piazzale della Fortezza Medicea di Siena per una rassegna musicale di livello internazionale.

A giugno, si comincia venerdì 21 con il live dei Capofortuna (ore 21) e il dj set dance pop di Emmanuelle (ore 22). I primi, formati da Davide Santandrea, meglio conosciuto come Rame, e i fratelli Riccardo e Francesco Cardelli, contaminano la tradizione house italiana con un tocco di funk contemporaneo. Nata a Rio de Janeiro e cresciuta a Miami, Emmanuelle è un’artista cosmopolita a metà tra una cantautrice e una producer; sua la hit “Italove”.

Sabato 22, a conclusione della giornata che, a partire dalle 17, vedrà protagonisti alcuni tra i dj più importanti del panorama senese, Antonio Marki, GgDex, Giulio Morichelli, Alessandro Serra e Genny L. Langella, ci sarà la ciliegina sulla torta: dj Ralf. Riconosciuto universalmente come il pilastro della scena dance nazionale, negli anni si è cimentato anche in collaborazioni con artisti pop come Jovanotti e Cesare Cremonini. Non solo, è stato protagonista pure di una splendida join venture con l'Orchestra Rossini.

Domenica 23 ci sarà il concerto dell’artista maremmano Lucio Corsi (ore 22), una delle più interessanti personalità musicali della sua generazione, che mescola poesia, folk e glam rock. Con l’ultimo album La gente che sogna ha conquistato definitivamente la critica musicale. Aprirà il cantautore Nasca (ore 21) con un pop originale e sofisticato.

Per accedere agli eventi, che sono a ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.com/cc/vivifortezza-main-stage-2024-3426039.

Durante questi tre giorni, ci sarà anche lo sfizioso Finger Food Festival. Si potranno gustare prelibate specialità regionali e il meglio delle birre artigianali. Gli stand saranno aperti il venerdì e il sabato dalle 18 alle 24, la domenica dalle 12 alle 23.

In collaborazione con The B-Side, il 21 e il 23, a partire dalle 18 al Bastione San Domenico, ci saranno il live di Z/F il venerdi e il set di dj Padella il sabato.

Gli eventi sul palco del piazzale della Fortezza Medicea riprenderanno giovedì 4 luglio con l’energia della disco mediterranea dei Parbleu e del jazz funk afro beat de Il Mago del Gelato.

Venerdì 5 i cantautori senesi Gian Dust e Giorgia Ari apriranno la serata a Serena Brancale, polistrumentista e autrice che ama il pop dalle tinte soul.

I suoni elettronici la faranno da padrone sabato 6, grazie ai beat dal sapore mediterraneo di Makossa e all’electro pop di Whitemary.

L’ultimo appuntamento è domenica 7, quando il dj set di Elasi chiuderà la serata aperta dal sound tra jazz e r&b dei CousCous a colazione e dall’electro punk di Camilla Pnk.

Anche per questi eventi sarà possibile l’accesso gratuito. Si consiglia la prenotazione sullo spazio Eventbrite di Vivi Fortezza 2024.

Questi appuntamenti sono realizzati dall’Associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con: Parmolaia Top Services, The B-Side, Sounder, UniSi Eventi.

Vivi Fortezza è il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea di Siena. Da venerdì 31 maggio e per tutta l’estate, uno degli spazi più suggestivi della città diventerà un vero e proprio giardino di eventi, tra musica, sport, cultura, cibo e benessere. Il programma della manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Siena, è ideato dall’associazione Propositivo (Pro +).

Le rassegne principali della manifestazione sono sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e sostenibilità. A tutte le ore del giorno è possibile passare in Fortezza per trovare qualcosa d’interessante. Non mancano i punti di somministrazione, luoghi dove poter abbinare bibite rinfrescanti a viste spettacolari. Nel piazzale principale, inoltre, è possibile trovare la pizzeria a cura di Parmolaia Top Services.

Per gli Europei di calcio, un led wall trasmette le immagini delle partite più interessanti del torneo continentale per nuove “Notti magiche”.

La rassegna “Libri Vivi”, a cura della Biblioteca comunale degli Intronati, nel corso della settimana propone approfondimenti su libri contemporanei e su classici del passato.