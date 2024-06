Ballottaggio Empoli, l'appello al voto per Masi dell'ex candidato sindaco Damasco Morelli

Riceviamo e pubblichiamo l'appello al voto in vista del ballottaggio a Empoli di Damasco Morelli, ex candidato sindaco a Empoli nel 2014 e precedentemente assessore all'ambiente.

"Nel 2014 mi sono presentato alle elezioni amministrative per concorrere alla carica di Sindaco della città di Empoli. Mi presentavo con una lista civica ‘Ora si Cambia’ senza nessun simbolo di partito nazionale ma appoggiata da un vasto schieramento di forze politiche che andava dalla destra riformista e liberale a una parte della sinistra cosiddetta ‘oltre il PD’.

Ottenemmo un buon risultato, non andammo al ballottaggio poiché quello era l’anno di Renzi nelle elezioni Europee, che, come questa volta, si svolgevano in contemporanea alle amministrative, portò il PD oltre il 40% a livello nazionale ed in particolare a Empoli oltre il 60%.

Perché ci presentammo con uno schieramento vasto? Volevamo cambiare, registravamo un impoverimento di idee in ogni settore della vita cittadina e una mancanza di visione sul futuro della nostra città. Volevamo superare quella ‘conventio ad excludendum’ di una intera parte della cittadinanza esclusa dal governo della città. Ero e sono convinto che Empoli ha bisogno delle idee e delle sensibilità che anche questa parte esprime e che l’attuale gruppo di potere che amministra da decenni la città, chiuso e arrogante non sarà mai in grado di mobilitare. Oggi una lista è riuscita ad ottenere il ballottaggio e io voglio invitare tutti a cogliere questa occasione.

Leonardo Masi non è un riformista liberale ma è un pragmatico, per niente dogmatico, disposto a confrontarsi liberamente con le idee di tutti. È una ‘partita iva’ conosce i problemi di chi deve offrire prodotti e servizi a prezzi di mercato riuscendo a pagare le materie prime, i servizi, i collaboratori rispettando le regole e pagando le tasse e di quanto sia importante avere una amministrazione che fornisce servizi efficaci ed efficienti.

È un sincero democratico: ha già preannunciato che lascerà all’opposizione la carica di Presidente del Consiglio Comunale, la figura di garanzia che permetta la conoscenza piena dell’attività della giunta e il rispetto delle regole democratiche. Al ballottaggio non si vota per Giorgia o per Elly, ma per Leonardo e Alessio e oggi abbiamo una occasione importante per cambiare".

Damasco Morelli