Chiama la polizia e minaccia di usare una pistola, denunciato

Intorno alla mezzanotte, un uomo ha chiamato la questura di Prato, minacciando di sparare e chiedendo l'intervento della polizia. Gli agenti sono arrivati all'indirizzo indicato, trovandolo con una pistola ad aria compressa, che teneva puntata verso il pavimento. L'uomo, disarmato senza opporre resistenza, è stato identificato come un 40enne romeno, noto alle forze dell'ordine. La madre ha spiegato che il figlio aveva bevuto molto quella sera. È stato denunciato per procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale. In questura, ha mostrato comportamenti minacciosi, rifiutando poi le cure mediche richieste per le sue condizioni psicofisiche.