Conferenza su rimborsi alluvione, assenti gruppi minoranza

Assenti i gruppi consiliari di opposizione alla conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale della Toscana, convocata alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessora regionale alla protezione civile Monia Monni, per illustrare le corrette modalità che cittadini e imprese colpiti dall’alluvione dovranno utilizzare per rendicontare le spese sostenute e, infine, avere accesso ai rimborsi previsti dalle disposizioni nazionali.

Dal 1° luglio sarà infatti possibile per privati e imprese danneggiati dall’alluvione del novembre 2023 fare domanda per accedere ai rimborsi delle spese sostenute per la gestione dell’emergenza, fino 5mila euro per le famiglie e fino a 20mila per le aziende. Le istanze dovranno essere inviate tramite un procedimento di rendicontazione al quale si accederà dal sito https://www.regione.toscana.it/alluvione2023. Scopo dell’incontro convocato era proprio quello di diffondere il più possibile le corrette informazioni, anche attraverso i consiglieri regionali che rappresentano il territorio.

“Volevamo rendere l’informazione ai cittadini ed il supporto agli alluvionati un’attività di squadra, che prescindeva dal partito di appartenenza - spiega il presidente Giani - ma non tutti i gruppi si sono presentati, anzi le opposizioni non si sono presentate. Ringraziamo chi era presente, ma ci dispiace che si sia verificato un disinteresse da parte di alcuni gruppi per il reale sostegno agli alluvionati”.

Giani ha inoltre aggiunto che nel corso della Conferenza dei capigruppo è stato illustrato il report che fotografa lo stato attuale della situazione degli aiuti agli alluvionati, soprattutto gli esiti della legge regionale, che in attesa delle risorse statali ha permesso il trasferimento alle famiglie alluvionate di circa 20 milioni e 700 mila euro, e l’attività di primo sostegno alle imprese.

