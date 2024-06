Ente Nazionale Boccaccio e Comune di Certaldo, il ricordo di Stefano Zamponi all’apertura della scuola estiva

Il corso di lezioni, rivolto a giovani laureati e ricercatori boccacciani, è iniziato ieri pomeriggio alla Biblioteca Casa Boccaccio di Certaldo, con un sentito ricordo del professor Stefano Zamponi, presidente onorario dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. Gli allievi e i docenti della “Scuola estiva. Un accessus a Boccaccio” hanno voluto ricordare Zamponi, a pochi giorni dalla sua scomparsa, ideatore e promotore di questa formazione letteraria specialistica, iniziata nel 2019, a Certaldo in Casa Boccaccio.

L’Ente Boccaccio deve infatti al professor Zamponi l’avvio di questo percorso di studi come ha sottolineato la presidenteGiovanna Frosini durante l’intervento di apertura: “Il professor Zamponi ha dato un notevole impulso alla ricerca letteraria e tra i suoi progetti didattici c’era la volontà di avviare una scuola estiva, rivolta a studiosi in formazione e dedicata all’opera di Boccaccio. Stefano Zamponi teneva particolarmente a questo progetto formativo, al quale partecipava anche come docente, per questo abbiamo voluto ripercorrere il suo cammino, dedicargli i contenuti di questa esperienza professionale e culturale che non mancheremo di portare avanti, cercando di renderla sempre più qualificata a livello scientifico”.

“Il professor Zamponi lascia una grande eredità - ha aggiunto il vice presidente dell’Ente, Maurizio Fiorilla -. Ha dedicato la sua vita all’insegnamento ed ha sempre investito sui giovani. La scuola estiva e il seminario internazionale sono la dimostrazione di quanto tenesse ad avviare un progetto di studi dedicato, creando importanti opportunità di ricerca per formare una nuova generazione di studiosi di Boccaccio”.

All’apertura delle giornate di studio presente anche il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli per il saluto di benvenuto ai presenti: “Nell’associarmi al ricordo del professor Zamponi, voglio sottolineare l’importanza della collaborazione tra Comune di Certaldo ed Ente Nazionale Giovanni Boccaccio nel promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca e nella tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione. Doveri costituzionali che hanno il loro fulcro qui nella Casa di Boccaccio e intorno alla figura del grande Poeta e che rappresentano l’impegno verso le future generazioni che sosterremo sempre con massima convinzione”.

Alla “Scuola estiva” partecipano dodici allievi tra i più talentuosi, provenienti anche dall’estero, e si svolgerà fino al 21 giugno 2024 con l’obiettivo di favorire lo scambio di informazioni inerenti la ricerca e di approfondimento dei testi di Boccaccio, in un ambito multidisciplinare, grazie alla presenza di autorevoli docenti, storici della letteratura, filologi, storici della lingua.