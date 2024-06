Vanni presenta la sua squadra, ufficializzata la nuova giunta di Montopoli

Montopoli in Val d'Arno volta pagina e accoglie la nuova sindaca Linda Vanni. La vincitrice delle ultime elezioni, a capo di una lista di centrosinistra, ha da poco ufficializzato la sua giunta per i prossimi cinque anni. Lo ha fatto ai microfoni di Radio Lady intervistata da Gianmarco Lotti di gonews.it.

Questi i cinque profili scelti da Vanni per governare Montopoli in rigoroso ordine alfabetico: Irene Cavallini, Kendra Fiumanò, Marzio Gabbanini, Andrea Marino e Paolo Moretti.

Irene Cavallini, 47 anni, di San Romano, impiegata in un istituto di credito e attiva nel volontariato. Sarà vice sindaca con deleghe ai servizi socio-sanitari e alle politiche per la casa

Kendra Fiumanò, 29 anni, di Casteldelbosco, educatrice, attivista Arci e creatrice di eventi tra cui 'Filo d'identità'. Avrà deleghe a istruzione, rapporti con le associazioni, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni, nuove cittadinanze, digitalizzazione e innovazione

Marzio Gabbanini, 73 anni, di Montopoli, urologo, presidente di Dramma Popolare, San Miniato Promozione e Arco Castruccio; unico profilo non presente nelle liste dei candidati del centrosinistra. Avrà deleghe a politiche culturali, promozione turistica, commercio e artigianato.

Andrea Marino, 37 anni, di Montopoli, consigliere uscente e segretario del PD montopolese. Avrà deleghe a decoro urbano, sport, risorse economiche e finanziarie, attività produttive, educazione alla Pace.

Paolo Moretti, 56 anni, di Capanne, geometra, capogruppo uscente e attivo nel volontariato. Avrà deleghe a ambiente e transizione ecologica, lavori pubblici, abbattimento barriere architettoniche, tutela idrogeologica, protezione civile, attività faunistica e venatoria, agricoltura e mobilità.

Nominati anche due consiglieri comunali delegati:

- Simone Coppa: comunicazione

- Riccardo Pistolesi: politiche giovanili

Urbanistica, personale, polizia municipale e sanità sono le deleghe di cui si occuperà la sindaca Vanni.

