La Sindaca Giannì svela la nuova Giunta di Castelfiorentino

Rinnovamento, passione per il paese, competenza. Queste sono le parole d'ordine della squadra di governo che affiancherà la Sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì nei prossimi cinque anni, per portare avanti l'ambizioso progetto presentato durante la campagna elettorale caratterizzato dallo slogan "Castelfiorentino: una città per vivere".

La Giunta comunale si presenta in una veste totalmente rinnovata, composta da persone che i cittadini hanno imparato a conoscere durante la campagna elettorale: uno dei criteri adottati infatti per la scelta della nuova squadra di Assessori è stato proprio l'impegno profuso durante la campagna elettorale, che è stato quindi premiato dalla Sindaca.

Nel ruolo di Vicesindaco, Fabio Tinti, volto noto dell'associazionismo castellano, dirigente nel settore amministrazione, finanza e controllo di un'importante azienda del senese, impegnato nell'attivismo politico del Partito Democratico di Castelfiorentino e in ARCI. Tra gli eletti del Partito Democratico, oltre a Tinti, entra in Giunta anche Marta Longaresi, educatrice di nido d'infanzia. Anche la lista civica "Una città per vivere" trova spazio in Giunta, con la nomina di Federico Nunziata, biologo conservazionista e dell'evoluzione, e di Federica Parisi, avvocato e funzionaria della pubblica amministrazione. Chiude la squadra Franco Spina, ideatore della campagna di comunicazione della Sindaca, artista visivo e docente di vari linguaggi artistici presso enti privati in Italia e all'estero. Nella ripartizione delle deleghe la Sindaca ha deciso di mantenere per sé le seguenti deleghe: politiche educative, politiche sanitarie e società della salute, urbanistica, lavori pubblici, protezione civile e sicurezza.

"La Giunta rappresenta una componente importante della squadra che dovrà amministrare l'Ente per i prossimi anni, è il luogo delle decisioni e della composizione dei bisogni, per questo ho deciso di scegliere alcune tra le persone che si sono distinte durante la campagna elettorale per competenze tecniche, lavoro di squadra, capacità di ascolto e propensione verso il cittadino. Ci aspettano mesi molto complessi, dove dovremo avere la capacità e il rigore di gestire le grandi partite che stanno a cuore ai Castellani, dall'ospedale alla 429bis, dalle scuole al terna della sicurezza e del decoro, ma anche la costanza di mantenere attivi i canali di partecipazione che abbiamo creato con la campagna elettorale grazie al nostro comitato elettorale, che rimarrà per questo attivo.

Nello spirito che ha contraddistinto questa campagna elettorale, ho deciso infine di dare anche alcune deleghe ai Consiglieri Comunali eletti. Ne darò notizia in occasione del primo Consiglio Comunale, che si terrà lunedì 24 giugno alle ore 18:30, al quale invito tutta la popolazione."

Questo il riepilogo dei componenti designati a far parte della Giunta Comunale, con le rispettive deleghe:

Fabio TINTI, nato a Firenze il 04/05/1978, Vice Sindaco - con le seguenti deleghe: bilancio - sviluppo economico, attività produttive e commercio - società partecipate - innovazione - sport - associazionismo.

Marta LONGARESI, nata a Empoli (FI) il 03/10/1989, con le seguenti deleghe: scuola - politiche giovanili - pace e cooperazione internazionale - interculturalità - memoria - pari opportunità - cultura della legalità - partecipazione.

Federico NUNZIATA, nato a Firenze il 14/09/1988, con le seguenti deleghe: politiche ambientali e per la biodiversità - agricoltura - manutenzioni e decoro - attività faunistica e venatoria - politiche energetiche.

Federica PARISI, nata a San Severo (FG) il 29/05/1988, con le seguenti deleghe: politiche sociali - politiche abitative - accessibilità - volontariato - trasporti e mobilità - personale.

Franco SPINA, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 11/08/1992, con le seguenti deleghe: cultura - eventi - comunicazione - turismo - city brand - centro storico