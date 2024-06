Lavori notturni in corso sulla statale "Raccordo di Pistoia"

Sulla strada statale 716 “Raccordo di Pistoia”, sono in corso i lavori avviati da Anas per il risanamento della pavimentazione e per il ripristino e adeguamento delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque.

Per contenere i disagi al traffico, i lavori si svolgono in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, sono necessarie limitazioni provvisorie al transito, in funzione dell’avanzamento delle attività. Il completamento è previsto entro il 10 luglio.

Fonte: Anas