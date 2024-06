Nepi forma la squadra: la giunta a Castelnuovo Berardenga

Dopo l’eccellente risultato ottenuto alle urne l’8 e 9 giugno, che lo hanno riconfermato sindaco di Castelnuovo Berardenga per il terzo mandato consecutivo con il 67,24% dei voti, Fabrizio Nepi presenta la squadra di governo che lo accompagnerà nei prossimi 5 anni. Due le conferme: faranno parte della nuova Giunta comunale Alessandro Maggi 50 anni e Martina Borgogni 39 anni, che già avevano ricoperto il ruolo di assessori nel precedente mandato amministrativo guidato da Nepi. Con loro entrano in giunta anche Cesare Francini, 32 anni e Domenica Stagno, 42 anni.

“Sono molto soddisfatto della squadra che abbiamo creato -afferma il sindaco Fabrizio Nepi - è una giunta di spessore, composta da uomini e donne che hanno in comune una profonda conoscenza del territorio, che dimostrano passione e attaccamento a Castelnuovo Berardenga e che hanno le competenze giuste per fare la differenza. A partire da subito ci metteremo al lavoro a servizio della nostra comunità.”

Per quanto riguarda le deleghe, il sindaco Fabrizio Nepi si occuperà di Bilancio, Tributi e Politiche di area. Cesare Francini sarà il vicesindaco e assessore esterno con delega all’Urbanistica, Assetto del Territorio, Lavori Pubblici, Patrimonio, Sport e Comunicazione istituzionale. Martina Borgogni, assessora esterna, seguirà le Politiche sociosanitarie, Politiche per la casa, Politiche di genere e per l’integrazione; Iniziative per la pace e per la memoria, Associazionismo. Alessandro Maggi, assessore esterno, si occuperà di Ambiente, Servizi a rete, Protezione civile, manutenzioni e decoro urbano, viabilità toponomastica e polizia municipale, servizi informatici, innovazione e semplificazione, personale e risorse umane. Domenica Stagno sarà l'assessora alla pubblica istruzione, politiche per l’infanzia e politiche giovanili, Cultura, Turismo, Promozione locale e Sviluppo economico.

La prima seduta del Consiglio comunale si terrà il prossimo 24 giugno, alle 16 e 30. Tra i punti all’ordine del giorno sono previsti il giuramento del sindaco, l'elezione del presidente del Consiglio comunale e la presentazione delle linee programmatiche di governo.

Fonte: Ufficio stampa