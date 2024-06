Primo consiglio comunale per il Rossetti-ter a Cerreto Guidi

Si comunica che il Consiglio comunale è convocato per Lunedì 24 Giugno, alle ore 21,00, all’aperto in Piazza Dante Desideri, per la trattazione del seguente ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Convalida degli eletti nella consultazione elettorale dell’8 e 9 Giugno 2024 ed eventuali surrogazioni (D.LGS.267/2000, ARTT.37 e 41);

2. Giuramento del Sindaco (D.LGS. 267/2000, ART.50, Comma 11);

3. Comunicazione al Consiglio comunale, da parte del Sindaco, della nomina degli Assessori e, tra questi, del Vice Sindaco (D.LGS. ART.267/2000 ART.46, Comma 2);

4. Elezione della Commissione elettorale comunale, ai sensi della legge 21.12.2005, N.270;

5. Nomina Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.