Santa Croce al cdx, la Sinistra: "Non ci sono colpevoli da individuare per la sconfitta"

Ci sembra doveroso ringraziare la candidata a sindaco del centrosinistra Mariangela Bucci. Mariangela ha accettato la candidatura in un momento storico molto difficile. Si è spesa con grande generosità e correttezza, valorizzando l’apporto di ogni componente politica e raccogliendo le varie istanze promosse dalle singole persone, le donne e gli uomini che hanno collaborato alla campagna elettorale. Il programma con cui ci siamo presentati ai santacrocesi, e che non ha riscosso il consenso sperato, è frutto di un lavoro collettivo che non va disperso.

In tutta evidenza gli sforzi promossi non sono stati sufficienti, ed abbiamo perso per 39 voti.

Le ragioni di questa sconfitta sono molteplici, quella principale è politico-culturale. Non vi sono colpevoli da individuare ma attività da promuovere in modo costante, dai partiti, dalle associazioni, da tutti quei soggetti che ritengono ancora fondanti l’antifascismo e la nostra Costituzione.

Ripartire dai principi della Costituzione sarebbe il miglior programma per l’opposizione alla maggioranza di centrodestra a Santa Croce sull’Arno.

Facciamo i nostri migliori auguri al nuovo sindaco di Santa Croce sull’Arno, Roberto Giannoni, perché molte saranno le sfide che dovrà affrontare. Il modo in cui cercheremo di onorarlo sarà quello di condurre, fuori dal consiglio comunale ma in mezzo alla gente, un’opposizione schietta e senza tentennamenti.

I nostri obiettivi, che ci guidano da anni, sono quelli tipici della sinistra di ogni latitudine: attenzione all’ambiente (quanto è importante nel nostro territorio), stop al consumo indiscriminato di suolo, salvaguardia dei diritti dei cittadini senza distinzione di nazionalità, genere, classe sociale, e nello specifico santacrocese difesa strenua del sistema dei servizi sociali, educativi e culturali che le amministrazioni di centrosinistra hanno costruito dal dopoguerra ad oggi.

Saremo scrupolosi nel vigilare sull’operato della nuova Giunta, la cui composizione valuteremo con molta attenzione.

Abbiamo poche certezze, tra queste vi è che le nostre ragioni non sono morte il 10 giugno.

In Italia le elezioni europee ci hanno comunque regalato il buon risultato dei partiti che abbiamo votato, Alleanza Verdi Sinistra in primis.

Collaboreremo con i consiglieri di opposizione del partito democratico, per costruire insieme, in questi cinque lunghi anni di traversata nel deserto, le motivazioni quotidiane della nostra resistenza, in consiglio comunale e nel paese.

Perché di questo, ancora una volta, qui ed ora, si tratta.

Gruppo "La sinistra per Santa Croce sull'Arno"