Ballottaggi Pontedera, San Miniato e Ponsacco. Il Pd Pisa ricorda le chiusure delle campagne elettorali

Domani, venerdì 21 giugno, ci saranno le chiusure delle campagne elettorali nei tre comuni in provincia di Pisa che vanno al ballottaggio: Pontedera, San Miniato e Ponsacco.

Il Pd di Pisa comunica in una nota gli eventi nei rispettivi territori: "Il primo appuntamento è a Pontedera alle 17, in Piazza Cavour, a sostegno di Matteo Franconi insieme alla segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Alle 19, invece, ci sarà la chiusura di San Miniato, alla Casa Culturale, a sostegno di Simone Giglioli. Infine, alle 20, a Ponsacco chiusura con il candidato Fabrizio Lupi. Chiuderemo queste campagne, nelle piazze, con i nostri candidati, i nostri partiti e alleati per la volata finale verso il voto di domenica 23 e lunedì 24 giugno".