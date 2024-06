"Empoli Città dei Balocchi", come cambiano sosta e viabilità

Per permettere lo svolgimento dell'evento “Empoli Città dei Balocchi“, in programma sabato 22 giugno 2024 nel centro della città nell’ambito della rassegna Estate Empolese, sono necessarie alcune modifiche a sosta e viabilità.

In particolare, come disposto con ordinanza 383 del 19 giugno 2024 (https://shorturl.at/bNZ5T), dalle 15 alle 20 di sabato 22 giugno, in via Salvagnoli, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Pievano Rolando verso piazza Matteotti, sono previsti il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, e il divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego. Nella stessa fascia oraria, in piazza del Popolo, nella porzione del parcheggio corrispondente alla fila di stalli a pagamento sul lato via dei Neri, è invece previsto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

