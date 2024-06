Forte boato all'Elba, smentita la scossa di terremoto

Prima si è parlato di una scossa di terremoto, poi però il terremoto non c'è stato. Di sicuro c'è solo un grande boato. L'Isola d'Elba ha vissuto secondi particolari nel pomeriggio di giovedì 20 giugno verso le 16.30.

Nell'isola si è sentito un boato avvertito anche sulla costa tra Grosseto e Livorno, si è trattato di un rumore potente. Anche Eugenio Giani ha dato la notizia di un terremoto, rivelatasi poi inesatta.

"Avvertita scossa di terremoto all'isola d'Elba, sentita su tutta la costa. Verifiche in corso con il sistema regionale, al momento non risultano feriti o danni" ha scritto il presidente in un primo tempo.

Poi ha corretto: "Verifiche in corso con il sistema regionale, al momento non risultano feriti o danni. Aggiornamento: dai sismografi e rilevazioni non si tratterebbe al momento di un terremoto".

Rimane il punto interrogativo su cosa sia stato il boato. Una delle ipotesi è che si sia trattato di un bang sonico.