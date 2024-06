Internet point con computer collegato a piattaforme di gioco estere non autorizzate: sequestrati 15 pc

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Prato ha sempre riservato una particolare attenzione al settore dei giochi e delle scommesse per proteggere gli interessi socio-economici del distretto pratese, concentrandosi sulla tutela della salute pubblica e sul contrasto della ludopatia. In un'operazione recente, i Baschi Verdi del Gruppo di Prato hanno eseguito controlli in un internet point sospettato di fornire accesso a piattaforme di gioco non autorizzate e di avere un sistema di videosorveglianza irregolare. I militari hanno scoperto che i computer del locale erano collegati a un server centrale che consentiva l'accesso non regolamentato ai siti di gioco dietro pagamento. Come risultato, sono stati sequestrati 15 computer per permettere ulteriori perizie. Le sanzioni previste per le violazioni variano da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio. L'operazione è in linea con le direttive della Guardia di Finanza, che considera il distretto pratese una zona sensibile per il corretto sviluppo socio-economico della regione.