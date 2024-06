MonteComix, un weekend inedito a Montespertoli dedicato a giochi e fumetti

Il prossimo fine settimana, 22 e 23 Giugno, Montespertoli è pronta ad ospitare per la prima volta un evento inedito, grazie all’Associazione Commercianti dalle 9 fino a tarda serata sarà possibile passeggiare per le vie del centro tra bancarelle con fumetti, costruzioni di mattoncini, giochi da tavola, manga e anime, sarà anche possibile dilettarsi con combattimenti con spade e giochi vari. Si chiamerà MonteComix.

Sabato 22 alle ore 21:30 in piazza del Popolo si balla con dj set di musica 90-2000 e sigle dei cartoni animati mentre domenica alle ore 17:00 sarà possibile assistere al contest di Cosplay.

In entrambi i giorni saranno presenti mercatini con professionisti e hobbisti che esporranno i loro prodotti e si potrà gustare lo street food dell’Associazione Commercianti.

“Ringrazio l’Associazione Commercianti che in questi anni si sta prodigando per organizzare un gran numero di eventi, anche di nuovi per il nostro paese come questo. Quindi sarà emozionante vedere in nostro centro animato in maniera decisamente insolita” commenta l’Assessore al Commercio Paolo Vignozzi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa