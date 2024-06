Montespertoli partecipa per la prima volta alla Festa della Musica

Montespertoli con l’Accademia Musicale e la Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi” partecipa quest’anno per la prima volta alla trentesima edizione della Festa della Musica, una festa che in tante città italiane, come avviene in altre parti d'Europa, vuol trasmettere quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. Un grande evento che nel primo giorno d’estate porta la musica in ogni angolo delle città partecipanti, ogni tipo di musica in ogni tipo di luogo, anche insolito allo spettacolo, soprattutto nelle strade e nelle piazze. Dal 20 al 22 giugno Montespertoli propone quattro momenti musicali. Nel pomeriggio di giovedì 20, dalle 18.30 A tutto ritmo! lo spettacolo ritmico della classe di batteria dell’Accademia Musicale, avrà luogo nell’Arena Estiva a Montespertoli. Alle 20.45 si continua a Montegufoni A Tutta musica! presso i locali della scuola di musica con i giovani allievi delle classi di pianoforte e degli strumenti a fiato. Sabato 22 giugno alle ore 17.45 presso il Museo “Amedeo Bassi” sarà la volta di Chitarra e dintorni, un gruppo di chitarristi proporrà un repertorio che spazia dalla musica classica ai classici della musica leggera. Nell’edizione 2024 dedicata alle bande musicali non poteva mancare a Montespertoli, nel Concerto per la festa della musica, la Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi” in concerto venerdì 21 alle ore 21.15, accompagnata dalla Corale “Amedeo Bassi” in un repertorio che spazia da brani per banda e coro, a trascrizione di brani d’opera per orchestra di fiati ai classici del musical.

Fonte: Ufficio stampa