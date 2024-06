Sesa Empoli cresce del 10% nei ricavi ad aprile 2024. In un anno oltre 5.700 dipendenti

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2024 con ricavi ed altri proventi consolidati pari ad Eu 3.211 milioni (dati preliminari, risultati definitivi in approvazione nel CdA del prossimo 18 luglio), in crescita del +10,4% Y/Y, rispetto ad Eu 2.908 milioni al 30 aprile 2023.

Sesa conferma la capacità di crescere superando nettamente il mercato italiano dell’Information Technology (+2,7% nel 2023, fonte Sirmi, maggio 2024) ed incrementando la propria market share in tutti i settori di attività del Gruppo, anche grazie al forte incremento dei ricavi nel Quarto Quarter con Ricavi ed Altri Proventi pari a circa Eu 815 milioni nel periodo Febbraio-Aprile 2024 (+11,4% rispetto al Q4 2023). La crescita conseguita nell’esercizio 2024 è stata alimentata dal positivo andamento di tutti i Settori del Gruppo:

- Settore VAD, ricavi FY 2024 Eu 2.388 milioni, +6,8% Y/Y (+9,5% nel Q4 2024);

- Settore SSI, ricavi FY 2024 Eu 823 milioni, +17,2% Y/Y (+6,6% nel Q4 2024);

- Settore Business Services, ricavi FY 2024 Eu 114 milioni, +35,2% Y/Y (+23,5% nel Q4 2024);

- Settore Corporate, ricavi FY 2024 Eu 46 milioni rispetto a circa Eu 20 milioni del FY 2023.

Il Gruppo Sesa rafforza così il proprio ruolo di operatore di riferimento del mercato, guidando l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale dell’economia italiana e supportando la domanda di digitalizzazione di imprese e organizzazioni.

Al 30 aprile 2024 il Gruppo raggiunge il totale di circa 5.700 risorse umane, in forte crescita (+21%) rispetto al 30 aprile 2023 e per oltre il 98% inserite a tempo indeterminato, con un incremento di 3.000 collaboratori rispetto al FY 2020, grazie sia ai programmi di M&A con l’aggregazione di competenze tecniche verticali (oltre 60 M&A industriali bolt-on realizzati negli ultimi 5 anni con un contributo di circa 2.500 risorse) che di hiring interno, con 1.000 nuovi inserimenti nel solo esercizio fiscale al 30 aprile 2024, in prevalenza under 30 e con programmi di formazione focalizzati sulle principali aree dei trend digitali.

In data odierna è stato inoltre annunciato il nuovo piano di welfare per l’anno 2024-25, ulteriormente rafforzato rispetto al precedente, con rinnovato focus su inclusione, education, sostenibilità e benessere delle persone e nuovi investimenti ed iniziative dedicate tra l’altro alle risorse under 30, che costituiscono una parte sempre più significativa delle persone del Gruppo (circa il 25% del totale al 30 aprile 2024):

- Inclusione, genitorialità, diversità: supporto alla natalità con sostegno economico in occasione della nascita di figli, contributi per servizi di baby-sitting, pedagogia, asilo nido, contributi per l’iscrizione a centri estivi, borse di studio per acquisto di libri scolastici e strumenti informatici a favore dei figli; sostegno economico per l’assistenza sanitaria e sociale di familiari con disabilità, pacchetti salute per il rimborso delle spese sanitarie;

- Benessere e formazione delle risorse: flexible benefits ad integrazione della spesa alimentare, per attività sportive, cultura, benessere e servizi alla genitorialità; contributi per l’acquisto di strumenti informatici; sostegno alla mobilità abitativa; borse di studio per la partecipazione a corsi di laurea o master universitari e per l’acquisto di testi didattici; programmi formativi ed Erasmus internazionali;

- Sostenibilità ambientale: contributi alla mobilità sostenibile delle risorse umane per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico ed elettrico e programmi di E-Car e Bike Sharing finalizzati alla riduzione del consumo di risorse naturali;

- Work-life balance: solidarietà e people caring per il benessere e la salute delle risorse umane; programmi di Microcredito aziendale per l’accesso a finanziamenti agevolati; sportello psicologico e nutrizionale disponibile gratuitamente, programmi di well-being mediante piattaforme digitali e contributi per lo svolgimento di attività sportive.

Le agevolazioni e iniziative del Piano di Welfare 2024-25 sono interamente fruibili mediante l’accesso ad una piattaforma digitale dedicata e sono sostenute da Fondazione Sesa, organizzazione no-profit del Gruppo orientata ad attività filantropiche, formative e di solidarietà sociale.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2012-2024 un track record di crescita continua di ricavi (CAGR ricavi 2012-2024 +12,1%) ed occupazione (CAGR Risorse Umane 2012-2024 +17,0%). La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze tecniche e l’attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

"Le iniziative per favorire l’equilibrio tra lavoro e vita privata ed il benessere delle nostre persone sono valori fondamentali di Sesa, fin dalla sua costituzione nel 1973. Continuiamo a considerare l’attenzione verso le persone, l’ambiente e le comunità sociali in cui operiamo come gli elementi centrali della nostra visione d’impresa, orientata da sempre alla crescita sostenibile e la generazione di valore per tutti gli stakeholder", hanno commentato Paolo Castellacci e Giovanni Moriani rispettivamente Presidente e fondatore e Vice Presidente di Sesa.

"In uno scenario in cui trasformazione digitale ed evoluzione verso la sostenibilità restano driver cruciali per imprese ed organizzazioni, continuiamo a crescere sovraperformando nettamente il mercato di riferimento e superando la soglia dei 3,2 miliardi di euro di ricavi annuali, incrementando nel contempo le nostre market share. Il nostro percorso di crescita è sostenuto da una radicata cultura aziendale orientata allo sviluppo sostenibile di ricavi e competenze delle nostre risorse, circa 5.700 (+21% Y/Y) al 30 aprile 2024 di cui il 25% under-30. Il nuovo piano di welfare, ulteriormente arricchito rispetto allo scorso anno, riflette la grande attenzione alle nostre persone, che ringraziamo nuovamente per il contributo dato al percorso di crescita continua del Gruppo" ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Fonte: Sesa Empoli