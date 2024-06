Universitàdi Firenze, un omaggio all’Elettrice Palatina conclude il ciclo 'Arti in dialogo'

Si conclude con un omaggio ad Anna Maria Luisa de’Medici, l’Elettrice Palatina, l’ultimo atto di “Arti in dialogo”, il ciclo di quattro incontri dedicato alle grandi personalità femminili di Villa La Quiete, attraverso una proposta ideata e curata da Teresa Megale, delegata della rettrice dell’Università di Firenze alle Attività di spettacolo, con la collaborazione di Donatella Pegazzano, docente di Museologia dell’Ateneo. L’iniziativa ha visto la pittura incontrarsi con la musica e il teatro nei luoghi simbolici e suggestivi del complesso mediceo.

L’appuntamento è in programma venerdì 21 giugno, alle 17, a Villa La Quiete (ingresso gratuito in Via di Boldrone 2, Firenze - prenotazione obbligatoria, via email a edu@sma.unifi.it).

L’evento si aprirà con la presentazione dell’opera di Taddeo Mazzi “L’educazione della Vergine” da parte di Raffaele Niccoli Vallesi. Il curatore illustrerà la tela, risalente al 1725, che ritrae l’Elettrice Palatina nelle vesti di Sant’Anna, madre di Maria, mentre insegna a leggere alla figlia. Il dipinto fu commissionato dalle suore Montalve per ringraziare la loro benefattrice.

Il pomeriggio prosegue con la performance “Le ancille della Quiete” realizzata dagli attori di “Binario di Scambio”, la Compagnia Teatrale d’Ateneo (interpreti: Elettra Mafalda Acerbi, Lapo Bicchierai, Eleonora Famà, Scilla Lamberti, Alessandro Nesti, Tatiana Paramonova, Francesco Prospero, Beatrice Rizzelli e Alessandro Zurlo) con la regia di Stefania Stefanin.

La messa in scena è intervallata dall’esibizione di tre musicisti dell’Orchestra dell’Università di Firenze (Alessandro Salvadori, flauto; Maria Sastre Hernandez, clarinetto; Leonardo Trono, fagotto) che proporranno al pubblico un “Concerto in sol Minore RV 103” di Antonio Vivaldi.

Attraverso Arti in Dialogo, negli spazi del complesso museale, hanno risuonato le voci delle grandi figure femminili che ne hanno segnato il passato: prima di Anna Maria Luisa de’ Medici, Eleonora Ramírez de Montalvo, Vittoria della Rovere, Cristina di Lorena. In ciascun appuntamento, i visitatori sono stati accompagnati da letture e mise en éspace, commentate e intervallate da musica dal vivo. Un’operazione coinvolgente e appassionante, che ha impegnato trentacinque giovani studenti nella realizzazione degli incontri e che ha sempre ottenuto ampio riscontro da parte del pubblico.

La locandina è disponibile online