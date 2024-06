Abc, salutano Zaiets e Nannipieri

Nella prima stagione di serie B Interregionale hanno contribuito alla salvezza dell’Abc Castelfiorentino e per questo la società non può che ringraziarli. Si tratta di Leonardo Nannipieri, giunto a Castello la scorsa estate, e di Illia Zaiets, arrivato a gennaio rinforzare il roster gialloblu. Due giovani che grazie alla loro freschezza, al talento e alle indiscusse doti atletiche hanno portato un fondamentale contributo alla causa castellana.

“E’ stato un grande piacere far parte di questa società – sono le parole di Leonardo – e ringrazio tutti per l’opportunità di crescita che mi è stata data in questa stagione”.

“Ringrazio tutta Castelfiorentino – prosegue Illia – a partire dai compagni di squadra, lo staff, la società e i tifosi. E’ stato un finale di stagione emozionante e spero che ci rivedremo presto sul campo”.

Nel momento in cui le strade si dividono, la società ringrazia Leonardo e Illia per l’impegno e l’abnegazione che hanno caratterizzato la loro permanenza a Castelfiorentino. Due giovani a cui l’Abc augura tutto il meglio per il futuro sportivo e personale, nella consapevolezza di aver percorso un pezzo di strada insieme a due ottimi giocatori ma, prima ancora, a due persone di indiscusso valore umano.

Fonte: Abc - Ufficio stampa