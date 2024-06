Accusato di abusi sulla figlia 12enne, arrestato nell'Aretino

La scorsa notte, un uomo è stato arrestato in provincia di Arezzo con l'accusa di aver abusato della figlia di 12 anni. Dopo essere fuggito dalla loro casa con l'altro figlio di 8 anni, è stato fermato dai carabinieri. L'allarme è stato dato al 118 dai familiari della bambina, che ora è ricoverata in ospedale seguendo il protocollo di codice rosa. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione, con particolare attenzione alla privacy a causa dell'età della vittima. L'abuso è avvenuto nell'abitazione situata in un paese dell'Aretino e i carabinieri hanno già raccolto le prime testimonianze dai parenti.