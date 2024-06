Vanni nomina la sua giunta a Vinci: una sola conferma, tutti gli altri new entry

Il neoeletto sindaco di Vinci Daniele Vanni ha reso noto quest'oggi i nomi della sua giunta comunale. Una sola riconferma, 3 new entry.

Nel ruolo di vice sindaco Daniela Fioravanti, con deleghe a sviluppo economico, politiche fiscali, attività produttive, lavoro, formazione professionale, personale, caccia, coordinamento associazioni, eventi e manifestazioni e volontariato.

L'assessora riconfermata è Mila Chini, che avrà le deleghe in merito a polizia municipale, sicurezza, pari opportunità e politiche di genere, politiche sulla casa, politiche dell'immigrazione, rapporti con società partecipate, doveri di cittadinanza, pace, progetti di valorizzazione memoria storica e democratica.

Giulio Vezzosi sarà delegato a politiche ambientali, mobilità, trasporti, manutenzione della città e decoro urbano, agricoltura, valorizzazione paesaggistica Montalbano, comunicazione istituzionale dell'ente e sport.

Infine Francesco Marzocchini con deleghe a sanità, rapporti con il Consiglio comunale, pubblica istruzione, politiche sociali, servizi alla persona, informatica e innovazione.

In un atto diverso, sono state conferite deleghe anche ai consiglieri comunali Clarissa Pasquali e Lorenzo Micheli. La prima seguirà la Promozione turistica e le tradizioni popolari, il secondo seguirà le Politiche giovanili.

Micheli e Pasquali hanno raggiunto il record di preferenze nella lista Insieme per Vinci e tra tutti i candidati consiglieri: 322 per lui e 292 per lei.