Giovane operaio morto a Montepulciano, due avvisi di garanzia

Avviso di garanzia recapitato ai due indagati per la morte di Manuel Cavanna, il giovane operaio morto a Montepulciano mentre lavorava in un'azienda del territorio.

Per il pm la morte è legata all'uso di "un profilato in ferro usato per sbloccare un autoarticolato a cui la vittima e gli indagati stavano lavorando". Per la forza esercitata sul pezzo di ferro, "questi si è piegato improvvisamente colpendo al torace il giovane e portandolo alla morte immediata".

La ricostruzione sarebbe stata possibile anche per le dichiarazioni degli indagati. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. La morte di Cavanna è avvenuta lo scorso 19 aprile.