Il Cdx risponde a Poggianti: "Ciò che fa non ci interessa. Ora nuova stagione con Campinoti per unire Cdx"

Riceviamo e pubblichiamo le risposte di alcuni esponenti dei partiti e delle liste di centrodestra che hanno appoggiato Simone Campinoti, in merito alle dichiarazioni di Andrea Poggianti fatte oggi nel corso di una conferenza stampa ion cui ha dato le sue indicazioni di voto.

"Ci aspettavamo le scuse di Poggianti per la sua scelta scissionista per una campagna elettorale tutta volta a distruggere e non a costruire. Purtroppo sono arrivate le usuali esternazioni trionfalistiche e surreali, piene di livore per non essere stato scelto come candidato del vero centrodestra. I partiti di cdx se ne faranno una ragione, guardando ad un futuro di sana e seria opposizione, consapevoli di rappresentare, come dicono i risultati elettorali a Empoli, una rappresentanza nuova del centrodestra, aperta anche al contributo della lista “Empoli del fare” e di chi è pronto a lavorare per costruire e non per distruggere. Ciò che farà Poggianti non ci interessa, da oggi finalmente si apre una nuova stagione con Simone Campinoti e con i 4000 cittadini che lo hanno sostenuto e gli hanno dato fiducia. Concludiamo che prossimamente con data da definire svolgeremo un iniziativa per ricompattare l’elettorato di centro destra".

Francesca Peccianti, FdI Empoli

Cosimo Carriero, consigliere comunale FdI

Lorenzo Nascosti, delegato lista 'Empoli del Fare'

Simone Spini, segretario FI Empoli