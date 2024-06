'Libro Amico' al San Giovanni di Dio: il 25 giugno il progetto di lettura a cura di AUSER Scandicci

Il progetto “Libro Amico”, che prenderà il via dal prossimo 25 giugno nel presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, consisterà in un servizio di prestito e lettura libri per degenti, e di raccolta libraria all’interno del presidio ospedaliero. L’iniziativa, nata da una convenzione tra Azienda AUSL Toscana centro e Associazione AUSER Scandicci O.D.V, ha come obiettivo quello di offrire ai pazienti un sostanziale contributo riguardo il miglioramento della qualità del tempo di ricovero in ospedale, nonché di favorirne il benessere psico-fisico attraverso una nutrita opportunità di letture.

Essendo infatti noto quanto la lettura sia un potente strumento per distrarre la mente da pensieri ripetitivi e talvolta dannosi, il valore aggiunto derivante dal guidarla verso stimoli più positivi, attraverso racconti e storie, si traduce per consuetudine in un sollievo che, se non potrà essere fisico, sicuramente agirà sull’umore di coloro che si vedono costretti a passare alcuni giorni in ospedale.

L’apertura della biblioteca al pubblico ospedaliero (ricoverati, operatori e visitatori) sarà garantita dall’associazione AUSER, così come il prestito di libri itinerante nelle corsie di degenza, l’aggiornamento periodico del fondo librario e l’allestimento di almeno due punti di lettura ad alta voce in orari e spazi adibiti