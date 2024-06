Palio del Cuoio, per il ballottaggio salta la sfilata

Il ballottaggio a San Miniato fa saltare il primo evento del Palio del Cuoio di Ponte a Egola. La sfilata prevista per domenica 24 dalle 21 non potrà essere svolta dopo la riunione in Prefettura con le forze dell'ordine e la polizia municipale di San Miniato. Il tracciato è troppo vicino a una sezione elettorale, pertanto bloccherebbe il passaggio fino a che la sezione rimarrà aperta (le 23). Il comitato organizzatore ha deciso dunque di invitare i partecipanti a una cena a cura del ristorante del rione Il Ponte che si terrà nei pressi del circolo Arci Pannocchia.