Primo Consiglio comunale di Castelfranco, il sindaco Mini replica alle minoranze: "Invito a collaborare"

Il neo eletto sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini replica alle affermazioni sul mancato coinvolgimento delle minoranze nel primo Consiglio comunale. Di seguito il comunicato:

"In risposta alle dichiarazioni rilasciate dalla consigliera comunale Silvia Valori della Lista Civica per Castelfranco e del consigliere Federico Grossi di Castelfranco Unita, ci tengo a precisare e chiarire alcuni punti fondamentali riguardo la convocazione del primo consiglio comunale del nuovo quinquennio. Innanzitutto, la decisione di convocare il consiglio comunale in via d’urgenza è stata presa nel pieno rispetto delle normative e del regolamento vigenti. La relativa convocazione – comunque emessa nel rispetto dell’art.40 comma 1 del D.Lgs.267/00 - doveva essere notificata almeno ventiquattro ore prima della seduta. La convocazione è avvenuta invece con quarantotto ore di anticipo, quindi con un preavviso che raddoppia il tempo minimo richiesto, garantendo comunque un tempo adeguato per la preparazione dei consiglieri.

Per quanto riguarda le insinuazioni sulla presunta assenza nei giorni successivi di un consigliere di maggioranza, desidero sottolineare che la scelta della data è stata effettuata in considerazione dell’ennesimo regalo ricevuto dalla precedente amministrazione di cui era vicesindaco Grossi. Non solo hanno convocato un consiglio comunale per l’aumento delle tariffe della Tari poche ore prima dell’apertura dei seggi elettorali, ma non hanno nemmeno provveduto, nei termini previsti, ad approvare il Bilancio Consuntivo 2023, che dovremo approvare noi con un consiglio comunale apposito, entro la fine del mese di Luglio 2024.

In risposta alle accuse di mancanza di rispetto e sensibilità istituzionale, desidero ribadire che il mio operato è guidato da principi di trasparenza e dal rispetto delle normative vigenti. La decisione di avviare tempestivamente i lavori del consiglio comunale nasce dalla volontà di rispondere in maniera efficace alle esigenze della comunità di Castelfranco e di assicurare un’amministrazione operativa sin dai primi giorni del mandato. Invito infine tutti i membri del Consiglio Comunale a collaborare in un clima di rispetto reciproco e di costruttiva partecipazione. Solo attraverso un dialogo aperto e una fattiva collaborazione potremo lavorare per il bene della nostra Comunità".

Fonte: Fabio Mini, sindaco di Castelfranco di Sotto