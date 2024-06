Tragedia nell'Aretino: 80enne uccide la moglie malata di Alzheimer

Ha sparato alla moglie 72enne da tempo affetta da Alzheimer, e dopo la morte ha atteso l'arrivo della polizia. È finito arrestato un 80enne, Alessandro Sacchi, che ha compiuto il tragico gesto a mezzanotte e mezza in una casa di viale Giotto ad Arezzo. Lo stesso uomo ha chiamato i soccorsi per Serenella Mugnai, compagna di una vita che però non ce l'ha fatta. Da tempo l'uomo si diceva sopraffatto dal prestare cure per la grave malattia della donna, come testimoniato dalla donna di servizio che la coppia aveva in casa. L'uomo attualmente è in stato di choc e dovrà rispondere del gesto compiuto con una pistola calibro 7.65 regolarmente detenuta.