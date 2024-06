Vandalizzate 4 sculture di Gio' Pomodoro a Pietrasanta

Il 21 giugno 2024, quattro sculture di Gio' Pomodoro esposte nella mostra "Segni Elementari" presso il Battistero del Duomo di Pietrasanta sono state vandalizzate con un punteruolo. L'atto vandalico è stato denunciato e ha suscitato profonda indignazione. Eduardo Secci, responsabile della Galleria Secci, ha espresso il suo sconcerto per l'accaduto, sottolineando l'impegno messo nell'organizzazione dell'esposizione e criticando la mancanza di protezione per le opere. Il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, ha condannato fermamente l'atto e ha attivato la polizia municipale per esaminare le riprese delle telecamere di sorveglianza nella speranza di identificare i responsabili. Ha inoltre ricordato che atti vandalici di questa portata non erano mai avvenuti in città e ha espresso solidarietà ai curatori e al figlio dell'artista, Bruto Pomodoro.