Arezzo: 8 intossicati per spray urticante

La scorsa notte dello spray urticante è stato spruzzato nei pressi di via Colcitrone nel centro storico di Arezzo causando l'intossicazione di otto persone.

Sul posto sono arrivate le ambulanze di Croce Rossa e Misericordia di Arezzo con a bordo l'infermiere disaster manager per valutare la situazione.

Otto gli intossicati per inalazione di sostanza urticante con lieve irritazione delle prime vie aeree e/o irritazione oculare, tutti trattati sul luogo dell'evento.

Sono in corso indagini per chiarire i contorni dell'accaduto. In zona erano in corso le cene propiziatorie per la Giostra del Saracino.

Fonte: Ufficio Stampa Miss Toscana