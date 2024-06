Centri Estivi: a Quarrata boom di richieste

A fronte delle tantissime richieste pervenute per l’iscrizione ai Centri Estivi 2024 che si svolgeranno dal 1° fino al 26 Luglio, l’Amministrazione Comunale ha deciso di stanziare 50.500,00 Euro di fondi propri per ampliare la disponibilità dei posti disponibili e rispondere così a tutte le domande presentate nella fascia di età 12 mesi /6 anni.

Nella fascia di età 12/36 mesi, a fronte di 34 posti previsti (17 per il tempo corto e 17 per il tempo lungo), le domande di iscrizione sono state 75. Queste attività si svolgono presso i nidi d’infanzia comunali “Girotondo” e “Bosco dei Folletti” in due turni: il tempo corto dalle 7:30 alle 13:30; il tempo lungo dalle 7:30 fino alle 16:30.

Per quanto riguarda invece il Centro Estivo dedicato ai bambini e le bambine di età compresa tra 3 e 6 anni, a fronte di 75 posti previsti (55 per il tempo corto e 25 per il tempo lungo), le domande arrivate sono state 133.

Queste attività si svolgono presso la scuola d’infanzia Caramelli a Quarrata e la scuola d’infanzia a Catena in due turni: il tempo corto dalle 8:00 alle 13:15; il tempo lungo dalle 8:00 fino alle 16:15.

Anche per le attività del Centro Estivo dedicato ai ragazzi e le ragazze di età compresa tra 7 e 12 anni, sono arrivate 140 domande di iscrizione, a fronte di 60 posti disponibili. Per questo tipo di attività, che si svolgeranno presso la scuola Manzi di via Torino a Quarrata, la disponibilità dei posti è stata ampliata a 72/73 a settimana. “Riteniamo giusto fare uno sforzo economico per garantire ai bambini e le bambine la possibilità di stare insieme anche nel periodo estivo quando le scuole sono chiuse – commenta il sindaco Gabriele Romiti – La motivazione è duplice: venire incontro alle esigenze delle famiglie per aiutarle a conciliare il lavoro e la cura dei propri figli, e soddisfare le esigenze degli stessi bambini che non devono essere privati di momenti di socialità, importanti per lo sviluppo, l’educazione e la crescita”.

In totale sono quindi 112 i posti che tramite lo stanziamento di 50.500,00 Euro sono stati creati ex novo per rispondere al surplus di domande di iscrizione di quest’anno.

Data la necessità di ampliare l’offerta educativa, le attività del Centro Estivo dedicato alla fascia di età 3-6 anni non si svolgeranno nella scuola d’infanzia Munari di via Cino a Quarrata ma in due sedi diverse: la Caramelli di Quarrata e a Catena.

“Non posso che ringraziare i nostri uffici comunali e le cooperative che contribuiscono a garantire servizi così importanti per il nostro territorio – commenta l’assessore all’Istruzione Annamaria Turetti – Riteniamo essenziale favorire la più ampia partecipazione possibile alle attività dei nostri Centri Estivi, andando così a migliorare il benessere dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie nei periodi di chiusura delle attività didattiche nel periodo estivo”.

Fonte: Ufficio Stampa