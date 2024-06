Festa della musica: il programma del 23 giugno

Prosegue il calendario della Festa della Musica 2024. Sono confermati per domenica 23 giugno quattro dei sei appuntamenti in programma. A causa delle previsioni meteo avverse, infatti, non si svolgeranno i due concerti conclusivi all’aperto, che avrebbero dovuto tenersi alle 21.30 in piazza dello Spirito Santo (“Conversa Brasileira”) e in piazza della Sala (“Passo Uno”), rimandati a data da definire.

Dunque, domenica 23 giugno, nel Parterre di piazza San Francesco, alle 11 si inizia con l’Aperitivo musicale della Borgo Band. Dalle 16.30 arriva la jam session Musica in libertà e alle 21.30 la Musica con il gruppo spontaneo della Filarmonica Borgognoni. In caso di maltempo, le due iniziative si svolgeranno all’interno della sede della Filarmonica.

Dalle 18, nella sede di villa Puccini a Scornio è confermato il Mabellini Modern Music, uno spettacolo di musica pop-rock, jazz ed etnica.

In Biblioteca San Giorgio è a disposizione la rassegna bibliografica Giro d’Italia in Musica, un itinerario tra le città dei cantautori italiani.

Tutte le iniziative della Festa della Musica sono a ingresso libero e gratuito.

Il programma completo si trova sul sito www.festadellamusicaitalia.it e sul sito Eventi e Cultura del Comune di Pistoia (www.http://www.cultura.comune.pistoia.it)

