Irregolarità e videocamere per controllare i dipendenti in attività di kebab, denuncia e multa da 3mila euro

I carabinieri della Stazione di Stagno, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, hanno ispezionato vari esercizi commerciali. Tra questi, un'attività di kebab a Livorno ha rivelato irregolarità da parte del titolare, un 31enne italiano di origini anatoliche, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno.

Le violazioni riguardano la mancata partecipazione ai corsi di formazione per la prevenzione e protezione dei rischi, come richiesto dal D.Lgs. 81 del 2008, e l'installazione irregolare di impianti audiovisivi, potenzialmente utilizzabili per il controllo dei dipendenti, in violazione dello Statuto dei lavoratori. Queste irregolarità hanno comportato una denuncia a piede libero e multe per un totale di circa 3.000 euro.

I controlli proseguiranno costantemente sia nei principali centri urbani che in tutta la provincia di Livorno.